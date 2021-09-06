Строительство газопровода «Северный поток — 2» будет окончено в ближайшие дни

Москва, 6 сентября. Постройка российско-немецкого трубопровода «Северный поток — 2» будет завершена в ближайшие дни. Такое заявление сделал экс-глава австрийской компании OMV Райнер Зеле.

Зеле также отметил, что поставки голубого топлива по «СП-2» не исключают продолжения транзита по украинской территории. В своем заявлении бывший руководитель OMV сослался на исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига, который «сказал однозначно, что работы по прокладке на этой неделе будут закончены». Зеле также уверен, что первые поставки газа по российско-немецкому газопроводу начнутся уже в 2021 году.

Главным препятствием для завершения строительства «Северного потока — 2» считалась позиция США, однако проблема была решена благодаря сделке Вашингтона и Берлина. Сейчас против проекта по-прежнему выступают Украина и Польша.

Мнимую опасность «Северного потока — 2» для Украины видит мэр Киева Виталий Кличко. Во время встречи с немецкой молодежью в Ганновере градоначальник призвал «сохранить и даже усилить санкции против Российской Федерации».