Шойгу отчитался о планах по строительству новых городов в Сибири

Москва, 6 сентября. Российские власти разрабатывают план по развитию Сибири, документ должен быть готов уже осенью. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Программа подразумевает создание новых городов между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска. Соответствующий план должно одобрить правительство, после чего документ попадет на стол к президенту России Владимиру Путину, передает РБК.

«Задача государства и региональных властей — создать условия: обеспечить стабильный оптимальный налоговый режим, грамотное территориальное планирование, возведение базовой инфраструктуры, транспортной доступности. Дополнительно можно стимулировать перенос и регистрацию в качестве налогоплательщиков штаб-квартир работающих в Сибири крупнейших российских компаний», — заявил Шойгу.

Сибирь нуждается в трех-пяти научно-промышленных центрах с населением от 300 тысяч до одного миллиона человек. Такие города станут точками притяжения россиян и импульсами к мощному и устойчивому развитию экономики страны.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков ранее рассказал о планах властей создать город-спутник на Дальнем Востоке. После его объединения с Артемом и Владивостоком в регионе может появиться первый миллионник.