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Мятежники гарантировали безопасность захваченного президента Гвинеи
Политика
Мятежники гарантировали безопасность захваченного президента Гвинеи
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Конакри, 6 сентября. Военные мятежники, пытавшиеся захватить президентскую резиденцию в Конакри, рассказали о состоянии задержанного ими президента Гвинеи Альфы Конде.

Путчисты заявили, что главе республики ничего не угрожает. В любое время он может обратиться к медицинским работникам, мятежники гарантируют его безопасность, передает агентство Reuters. О том, где в настоящее время находится Конде, они не уточнили.

В воскресенье СМИ сообщили о звуках выстрелов вблизи президентского дворца в Конакри. Затем у резиденции выстроились военные, на здание напала группа мятежников, возглавляемая командующим армейским спецподразделением GPS полковником Мамади Думбуйей. Последний ранее служил во французском Иностранном легионе и вернулся в Гвинею в 2018 году.

Гвинейский президент Альфа Конде уже не первый раз становится свидетелем попытки путча. В 2011 году на дом главы республики уже совершалось нападение.

Африканский союз осудил попытку силового захвата власти в Гвинее и призвал мятежников немедленно освободить Конде. В ближайшее время объединение может провести заседание, на котором обсудить ситуацию в республике.

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