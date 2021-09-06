Захарова осудила требование посольства США в Киеве к России насчет Минских соглашений

Москва, 6 сентября. Россия не является стороной Минских соглашений, а значит нельзя требовать от Москвы их выполнения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она прокомментировала обращение посольства США в Киеве к России. Дипломат с иронией заметила, что «не знала, что посольство США на Украине по совместительству выполняет функции американского диппредставительства в России». Комплекс мер в рамках минских договоренностей обязаны выполнять стороны конфликта — Киев, Донецк и Луганск.

«Если США по-настоящему хотят, чтобы минские договоренности были выполнены, они могут оказать влияние на Киев и побудить его выполнить все пункты в обозначенной последовательности. Что мешает Вашингтону это сделать? Ведь по другим вопросам (земельная и судебная реформы, закупки вооружений, здравоохранение) американские указания выполняются киевским режимом ретиво», — отметила Захарова в соцсетях.

Российский политолог Алексей Цветков ранее заявил, что Киев не выполняет Минские соглашения. Отказ от них украинскими властями никак не повлияет на ситуацию в Донбассе.