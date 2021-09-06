Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 сентября 00:52
00:41
Происшествия
Семейная ссора закончилась гибелью двух женщин в Подмосковье
00:22
Политика
Строительство газопровода «Северный поток — 2» будет окончено в ближайшие дни
00:17
Общество
Шойгу отчитался о планах по строительству новых городов в Сибири
00:07
Политика
Мятежники гарантировали безопасность захваченного президента Гвинеи
00:06
Политика
Захарова осудила требование посольства США в Киеве к России насчет Минских соглашений
00:02
Спорт
«Скучно в Италии»: Нурмагомедов раскрыл причину перехода Роналду в Англию
23:59
Происшествия
Реаниматолог из Томска спас посетителя кафе за соседним столиком
23:45
Спорт
ФИФА примет решение по прерванному матчу Бразилия — Аргентина
23:37
Общество
Умер актер и бывший министр культуры Румынии Ион Карамитру
23:20
Спорт
Месси считает позором срыв матча Бразилия — Аргентина
Все новости

Захарова осудила требование посольства США в Киеве к России насчет Минских соглашений

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 00:06
Политика
Захарова осудила требование посольства США в Киеве к России насчет Минских соглашений
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 6 сентября. Россия не является стороной Минских соглашений, а значит нельзя требовать от Москвы их выполнения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она прокомментировала обращение посольства США в Киеве к России. Дипломат с иронией заметила, что «не знала, что посольство США на Украине по совместительству выполняет функции американского диппредставительства в России». Комплекс мер в рамках минских договоренностей обязаны выполнять стороны конфликта — Киев, Донецк и Луганск.

«Если США по-настоящему хотят, чтобы минские договоренности были выполнены, они могут оказать влияние на Киев и побудить его выполнить все пункты в обозначенной последовательности. Что мешает Вашингтону это сделать? Ведь по другим вопросам (земельная и судебная реформы, закупки вооружений, здравоохранение) американские указания выполняются киевским режимом ретиво», — отметила Захарова в соцсетях.

Российский политолог Алексей Цветков ранее заявил, что Киев не выполняет Минские соглашения. Отказ от них украинскими властями никак не повлияет на ситуацию в Донбассе.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Захарова осудила требование посольства США в Киеве к России насчет Минских соглашений
украина россия сша минские соглашения захарова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru