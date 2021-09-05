Реаниматолог из Томска спас посетителя кафе за соседним столиком

Томск, 5 сентября. Томский реаниматолог-анестезиолог Андрей Ивлев во время посещения кафе спас подавившегося едой мужчину. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения.

Пострадавший начал кашлять, после чего, задыхаясь, встал со своего места. На мужчину обратила внимание сидевшая рядом девушка, но растерялась и не знала как помочь. В этот момент вмешался Ивлев, который находился за дальним столиком. На кадрах видно, как врач спокойно осматривает мужчину, после наносит пять скользящих ударов по спине и, обхватив подавившегося сзади, делает несколько толчков.

Действия реаниматолога сразу же подействовали, мужчина снова смог беспрепятственно дышать. Посетитель кафе поблагодарил своего спасителя, а тот вернулся к своему столику.

Молодой человек ранее спас спрыгнувшего с моста мужчину в Ростовской области. Героем оказался командир отделения 42-й пожарно-спасательной части города Белая Калитва Артем Чехович, который по выходным подрабатывает на пляже.