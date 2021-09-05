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ФИФА примет решение по прерванному матчу Бразилия — Аргентина
Спорт
ФИФА примет решение по прерванному матчу Бразилия — Аргентина
Global Look Press  /  Lu Yang/XinHua

Москва, 5 сентября. Матч отборочного турнира ЧМ по футболу 2022 года между Бразилией и Аргентиной был остановлен. Ситуацию прокомментировали в Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

Решение прервать матч принадлежит судье, который в дальнейшем передаст отчет в дисциплинарный комитет ФИФА. Последняя несет ответственность за все отборочные матчи чемпионата мира и определит дальнейшие действия относительно прерванной игры между сборными Бразилии и Аргентины.

«Отборочные матчи чемпионата мира – это соревнование под эгидой ФИФА. Все решения, касающиеся его организации, являются исключительной компетенцией ФИФА», — говорится в сообщении КОНМЕБОЛ.

Матч между командами Бразилии и Аргентины стартовал в Сан-Паулу в 22:00 по московскому времени. Уже через несколько минут игра прекратилась из-за правоохранителей, вышедших на поле. Позднее стало известно, что несколько аргентинских футболистов не отбыли карантин перед матчем, чем нарушили протокол по COVID-19, передает RT.

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футбол аргентина бразилия фифа
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