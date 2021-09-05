Умер актер и бывший министр культуры Румынии Ион Карамитру

Бухарест, 5 сентября. Румынский актер и режиссер, бывший министр культуры страны Ион Карамитру скончался в воскресенье на 80-м году жизни. Соответствующую информацию привел UNITER.

Артист возглавлял Министерство культуры Румынии в 1996-2000 годы. В 1989 году он был одним из лидеров выступления против Николае Чаушеску — президента СРР (1974 – 1989 года). В декабре того же года он во главе колонны протестующих прорвался в здание Румынского телевидения и стал первым человеком, сообщившим о падении режима по национальному телеканалу.

Карамитру был значимой фигурой также и в театральном мире. Он сыграл более 60 ролей в пьесах Шекспира, Чехова, Пиранделло, Бернарда Шоу и других. Артист также являлся исполнителем главных ролей примерно в 40 кинокартинах.

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