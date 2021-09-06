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«Этот день в истории». Что произошло 6 сентября, праздники, факты, люди
Общество

Познавательный цикл передач «Этот день в истории» каждый день раскрывает тайны прошлого, не забывая смотреть в будущее.

В далеком 1689 году Русское царство и Империя Цин заключили первый мирный договор. В наши дни Россия и Китай регулярно заключают долгосрочные контракты и поддерживают друг друга в международных инициативах.

Мечта всех советских исполнителей — звание «Народный артист СССР» — было учреждено в 1936 году. За время существования Советского Союза награды удостоились более тысячи деятелей искусства.

Любители спорта сегодня тоже могут отметить значимую дату. В 1873 году начала свою деятельность Шотландская федерация футбола.

Чтобы всегда оставаться в курсе событий, не забывайте смотреть ежедневные выпуски передачи «Этот день в истории».

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