Месси считает позором срыв матча Бразилия — Аргентина

Сан-Паулу, 5 сентября. Нападающий Лионель Месси обратился к полиции, которая прервала матч отборочного цикла чемпионата мира-2022 Бразилия — Аргентина. Он назвал происходящее позором.

Встреча двух команд была прервана уже через несколько минут после стартового свистка. На поле вышли представители полиции и бразильского минздрава. После этого аргентинские футболисты были вынуждены уйти в раздевалку. Капитан бело-голубых Лионель Месси высказал недовольство по поводу произошедшего инцидента.

«На этот позор сейчас смотрит весь мир. Мы приехали три дня назад, нас могли депортировать раньше. Это катастрофа», — сказал футболист.

По данным СМИ, причиной остановки игры стало несоблюдение карантинных правил игроками аргентинской сборной при въезде в Сан-Паулу. Некоторые футболисты не прошли обязательный карантин перед матчем.