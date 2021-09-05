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Месси считает позором срыв матча Бразилия — Аргентина
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Месси считает позором срыв матча Бразилия — Аргентина

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 23:25
Спорт
Месси считает позором срыв матча Бразилия — Аргентина
afa.org.ar  /  Asociación del Fútbol Argentino

Сан-Паулу, 5 сентября. Нападающий Лионель Месси обратился к полиции, которая прервала матч отборочного цикла чемпионата мира-2022 Бразилия — Аргентина. Он назвал происходящее позором.

Встреча двух команд была прервана уже через несколько минут после стартового свистка. На поле вышли представители полиции и бразильского минздрава. После этого аргентинские футболисты были вынуждены уйти в раздевалку. Капитан бело-голубых Лионель Месси высказал недовольство по поводу произошедшего инцидента.

«На этот позор сейчас смотрит весь мир. Мы приехали три дня назад, нас могли депортировать раньше. Это катастрофа», — сказал футболист.

По данным СМИ, причиной остановки игры стало несоблюдение карантинных правил игроками аргентинской сборной при въезде в Сан-Паулу. Некоторые футболисты не прошли обязательный карантин перед матчем.

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футбол аргентина бразилия месси позор
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