Полиция прервала футбольный матч между командами Бразилии и Аргентины

Сан-Паулу, 5 сентября. Футболисты сборной Аргентины покинули поле после начала встречи отборочного этапа ЧМ против команды Бразилии из-за появления посторонних людей.

По данным AFP, причиной остановки стало несоблюдение карантинных правил игроками аргентинской сборной при въезде в Бразилию. Матч начался в Сан-Паулу в 22:00 по московскому времени и бы остановлен спустя несколько минут. На поле вышли сотрудники санитарного надзора и бразильской полиции.

Британское агентство Anvisa ранее сообщило, что четыре игрока сборной Аргентины должны в обязательном порядке пройти карантин перед игрой. По местным санитарным правилам, люди, въезжающие на территорию Бразилии из Великобритании обязаны пройти процедуру 14-дневного карантина. Двумя нарушителями являются игроки «Астон Виллы» — Эмилиано Мартинес и Эмилиано Буэндия, а также двое из «Тоттенхэма» — Джованни Ло Чельсо и Кристиан Ромеро.

Ранее госпитализировали легенду бразильского футбола Пеле. По данным агентства Reuters, с 90-летним экс-футболистом все в порядке, а процедура является плановой.