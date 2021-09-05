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Медведев разгромил Эванса и пробился в 1/4 финала US Open
Спорт
Медведев разгромил Эванса и пробился в 1/4 финала US Open
Global Look Press  /  Zou Zheng/Xinhua

Нью-Йорк, 5 сентября. Российский теннисист и вторая ракетка мира Даниил Медведев победил британца Даниэля Эванса и вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

В рамках в 1/8 финала россиянин одолел противника со счетом 6:3, 6:4, 6:3. Встреча теннисистов длилась на протяжении 1 часа 43 минут. Эванс посеян на турнире под 24-м номером.

В четвертьфинале Даниил Медведев поборется за путевку в полуфинал с квалифаером Ботиком ван де Зандсхалпом, который представляет Нидерланды. В минувшей встрече он победил Диего Шварцмана. Матч отличился длительностью – победитель был выявлен лишь после 4 часов 22 минут игры.

Медведев третий год кряду выходит в 1/4 финала американского «Большого шлема». Для россиянина это третий шлемовый четвертьфинал в сезоне и пятый в профессиональной карьере.

В рамках третьего круга турнира Медведев одержал уверенную победу над испанским теннисистом Пабло Андухара (6:0, 6:4, 6:3). Даниэль Эванс в предыдущей встрече играл против представителя Австралии Алексея Попырина. Встреча завершилась со счетом 4:6, 3:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:1) в пользу британца.

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теннис даниил медведев us open эванс турнир большого шлема
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