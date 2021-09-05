Талибы отказались прекращать боевые действия в афганской провинции Панджшер

Кабул, 5 сентября. Радикалы движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) отказались принимать предложение лидера ополченцев Ахмада Масуда об остановке огня в Панджшере.

Провинция является последней территорией Афганистана, власть в которой еще не захватили талибы. Мусад выступил с предложением прекратить боевые действия в регионе при условии ухода террористов из Панджшера.

«Нам не о чем договариваться с Ахмадом Масудом после того, как он уже отверг наше предложение о мире», — передал ответные слова талибов катарский телеканал «Аль-Джазира».

Движение «Талибан» взяло под свой контроль власть в Афганистане после вывода из страны американских войск, которые находились на территории государства более 20 лет. Президент Ашраф Гани сложил свои полномочия и сбежал после того, как террористы вошли в Кабул.

Талибы ранее объяснили задержку формирования состава нового Правительства Афганистана. Это связано с ситуацией в провинции Панджшер.

1 Организация запрещена на территории РФ.