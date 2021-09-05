Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 23:22
23:20
Спорт
Месси считает позором срыв матча Бразилия — Аргентина
23:17
Спорт
Полиция прервала футбольный матч между командами Бразилии и Аргентины
23:12
Спорт
Медведев разгромил Эванса и пробился в 1/4 финала US Open
23:12
Политика
Талибы отказались прекращать боевые действия в афганской провинции Панджшер
23:03
Политика
Кулеба: Украина готова к встрече Зеленского и Путина
23:00
Весь мир
Центральноафриканская Республика и Ливия возобновляют дипломатические отношения
22:58
Весь мир
Президент Туадера открыл главную базу материально-технического обеспечения армии ЦАР
22:54
Весь мир
Полиция ЦАР арестовала бывшего лидера группировки «Антибалака»
22:52
Весь мир
Жители Куанго поблагодарили армию ЦАР за спасение города от боевиков
22:50
Весь мир
Президент Алжира назначил семь специальных посланников для укрепления дипломатии
Все новости

Кулеба: Украина готова к встрече Зеленского и Путина
Политика
Кулеба: Украина готова к встрече Зеленского и Путина
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 5 сентября. Киев готов к встрече президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Кулеба выступил в эфире телеканала «Интер». По словам главы украинского МИД, государство не прячется от встречи президентов Зеленского и Путина. Но, согласно его мнению, Москва «не готова» к переговорам.

«Мы не прячемся от этой встречи и готовы к ней, но у нас создается впечатление, что именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать», — считает Дмитрий Кулеба.

Президент Российской Федерации Владимир Путин готов встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Российский лидер намерен идти по пути нормализации двусторонних отношений с Киевом. Путин «четко подтвердил» свою волю, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Кулеба: Украина готова к встрече Зеленского и Путина
путин зеленский кулеба
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru