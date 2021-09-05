Кулеба: Украина готова к встрече Зеленского и Путина

Киев, 5 сентября. Киев готов к встрече президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Кулеба выступил в эфире телеканала «Интер». По словам главы украинского МИД, государство не прячется от встречи президентов Зеленского и Путина. Но, согласно его мнению, Москва «не готова» к переговорам.

«Мы не прячемся от этой встречи и готовы к ней, но у нас создается впечатление, что именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать», — считает Дмитрий Кулеба.

Президент Российской Федерации Владимир Путин готов встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Российский лидер намерен идти по пути нормализации двусторонних отношений с Киевом. Путин «четко подтвердил» свою волю, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.