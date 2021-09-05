Центральноафриканская Республика и Ливия возобновляют дипломатические отношения

Банги, 5 сентября. Власти Ливии направили в столицу ЦАР нового поверенного Агида Албалула Ашетви.

Дипломата приняла глава внешнеполитического ведомства республики Сильви Байпо Темон. Представитель североафриканского государства передал ей письмо об утверждении собственной кандидатуры, подписанное в присутствии заместителя главы МИД. Стороны уверены, что двум крупным державам Африки удастся развить взаимовыгодное сотрудничество.

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Новый поверенный Ашетви обязался обеспечивать присутствие ливийской дипмиссии в ЦАР и решать насущные вопросы возобновления коммуникаций между государствами.

Ранее ФАН сообщал, что председатель Делового совета Туниса Анис аль-Джазири призвал открыть границу с Ливией. По его мнению, закрытие сообщения между республикой и восточным соседом негативно сказалось на экономике.