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Президент Туадера открыл главную базу материально-технического обеспечения армии ЦАР
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Президент Туадера открыл главную базу материально-технического обеспечения армии ЦАР
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Банги, 5 сентября. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, премьер-министр Анри-Мари Дондра и члены правительства присутствовали на церемонии открытия главной базы материально-технического снабжения национальной армии (FACA), сообщило издание Le Potentiel Centrafricain.

Создав пункт МТО, глава государства сдержал данное перед народом обещание — сделать армию гарнизонной. Помимо представителей власти, в мероприятии приняли участие послы, руководители дипломатических и консульских ведомств, аккредитованных в Центральноафриканской Республике, мэр коммуны Бегуа, заместитель Бимбо, субпрефект и жители деревни Литтон.

Церемония началась с выступления капеллана, который напомнил, что развитие армии невозможно без благословения Небесного отца. Кроме того, он заявил, что это один из первых объектов за последние десятки лет, построенных не французами, а правительством ЦАР.

«Я призываю Бога благословить президента республики, чтобы у него было больше сил для продолжения добрых дел, в частности, создания других военных баз, стабилизирующих наше государство», — закончил капеллан.

Следующим выступил министр обороны Клод-Рамо Биро. Он сообщил, что новый пункт МТО усилит оперативный потенциал армии и позволит в кратчайшие сроки реагировать на появляющиеся угрозы.

«Таким образом, это один из многих военных объектов, которые будут возводиться в нашей стране благодаря усилиям президента Туадера», — сказал чиновник.

База материально-технического снабжения построена на 15 из 176 гектаров, отведенных под проект. Другие конструкции еще предстоит возвести, однако солдаты и офицеры уже могут начать работу. Строительство проводилось специалистами китайской компании Chanxi-CIG на собственные средства правительства ЦАР.

Ранее ФАН сообщал, что национальная армия обезопасила еще три провинции республики.

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