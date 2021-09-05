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Полиция ЦАР арестовала бывшего лидера группировки «Антибалака»
Весь мир
Полиция ЦАР арестовала бывшего лидера группировки «Антибалака»
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

 

 

Банги, 5 сентября. Отряды полиции арестовали бывшего главаря «Антибалаки» Эжена Нгаикоссета. Ранее он также отвечал за личную охрану экс-президента Франсуа Бозизе, сообщили в Министерстве юстиции ЦАР.

Обстоятельства задержания пока не раскрываются, но известно, что Нгаикоссета обвиняют в многочисленных преступлениях против мира и человечности. В настоящий момент мужчине 54 года, прозвище Мясник Пауа он получил после карательных операций по подавлению восстания, вспыхнувшего на северо-западе страны в 2005 году.

В течение двух лет президентская гвардия Бозизе убила несколько сотен мирных жителей префектуры Уам-Пенде. По данным правоохранителей, подконтрольные бывшему лидеру ЦАР военные обстреливали толпы гражданских, грабили и сжигали дома, иногда вырезали целые деревни. Арестованный руководил одним из задействованных в Пауа подразделений.

Полиция ЦАР арестовала бывшего лидера группировки «Антибалака»
wikipedia.org  / UNDP / CC BY-SA 2.0

После проведения следственных мероприятий Министерство юстиции ЦАР передаст Нгаикоссета Совету Безопасности ООН, юристы которого также обвиняют его в преступлениях против человечности.

Ранее ФАН сообщал, что власти Центральноафриканской Республики задержали еще одного из бывших главарей группировки — Амиго Зибо.

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