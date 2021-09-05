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Жители Куанго поблагодарили армию ЦАР за спасение города от боевиков
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Жители Куанго поблагодарили армию ЦАР за спасение города от боевиков
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

 

 

Банги, 5 сентября. Жители Куанго восстанавливают сельскохозяйственные работы и запускают производство товаров потребления для внутреннего рынка, сообщает Radio Ndeke Luka.

Спустя пять месяцев после прибытия подготовленных российскими инструкторами бойцов национальной армии (FACA), исходящая от радикалов из конгломерата группировок «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) опасность сошла на нет. Населенный пункт постепенно возвращается к мирной жизни: в центре города проходят общественные мероприятия, на улицах появились торговые площадки, запущены мастерские.

«Этому возобновлению деятельности способствует присутствие сил обороны и безопасности Центральной Африки. Большая часть госслужащих находится на месте. Фермеры, заводчики и моряки также свободно занимаются своими делами. Все хорошо», — заявил журналистам первый вице-президент специальной делегации «Куанго-центр» Тьерри Донгба.

Жители Куанго поблагодарили армию ЦАР за спасение города от боевиков
Федеральное агентство новостей  / Сергей Чемеков

Жители населенного пункта в основном выращивают кофе и продают его в столичном регионе. В настоящее время власти города пытаются решить вопрос с обслуживанием дорог, так как из-за ранее проводимых боевых действий ими никто не занимался.

«Пока трасса находится в не очень хорошем состоянии из-за серьезной деградации. Производителям трудно перевозить свою продукцию в Банги. Сегодня для наших чиновников первоочередная задача — восстановление полотна», — добавил Донгба.

Субпрефектура Куанго — один из основных населенных пунктов, снабжающих столицу продуктами питания. Ранее ФАН сообщал, что центральноафриканский город Мбаики осветят уличные фонари на солнечных батареях.

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