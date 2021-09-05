Президент Алжира назначил семь специальных посланников для укрепления дипломатии

Алжир, 5 сентября. Президент АНДР Абдельмаджид Теббун назначил для руководства международными делами ряд специальных посланников, подчиненных непосредственно министру иностранных дел Рамтану Ламамре, с целью укрепления дипломатических служб.

Внешнеполитический истеблишмент Алжира продолжает серию решений и мер в соответствии с новым видением, объявленным главой государства сразу после сразу после президентских выборов в декабре 2019 года. Его реализация началась с создания Агентства международного сотрудничества и назначения опытного дипломата Рамтана Ламамры главой МИД, что стало поворотным моментом в данной стратегической программе. Теперь же появились семь должностей специальных дипломатических посланников, ведающих международными вопросами жизненно важных регионов государства.

Так, Аммару Блани поручено заниматься делами Западной Сахары и стран Магриба, Ахмеду Бен Йамине — решать проблемы международной безопасности, Буджема Дельми поставлен во главе африканского направления внешней политики. Его работа, в частности, сосредоточена на геостратегических вопросах регионов Сахеля и Сахары. Кроме того, он станет председателем Комитета по соглашению о мире в Мали.

Таус Хаддади Джеллули займется делами алжирской общины за рубежом, Абделькрим Харшави — аспектами экономической дипломатии, Нуреддин Авам — файлами арабских стран. Седьмому специальному посланнику, Лейле Зерруги, предстоит курировать основные международные партнерские отношения.

Аммар Блани ранее служил послом АНДР в Бельгии, Европейском союзе и НАТО. Он в разное время занимал должность официального пресс-секретаря МИД и работал в составе дипмиссий в Пакистане, Великобритании, Греции и Марокко.

Что касается Буджемы Дельми, то он служил в алжирских представительствах в Аддис-Абебе, Женеве и Токио. Таус Хаддади Джеллули ранее возглавляла ведомство, отвечающее за дела граждан за рубежом. Она долгое время работала над досье алжирско-французских отношений, после чего получила должность посла в Румынии.

Абделькрим Харшави прежде занимал пост министра финансов, а затем торговли. Он обладает репутацией высококвалифицированного специалиста и эксперта по международным экономическим и финансовым делам.

Нуреддин Авам ранее служил генеральным секретарем МИД, а в настоящее время является послом Алжира в Германии. Одно время он также работал в представительстве АНДР в Аддис-Абебе при Африканском союзе.

Что касается Лейлы Зерруги, то ее судьба связана с международной деятельностью. Пиком карьеры чиновницы стали должности заместителя генерального секретаря ООН и главы Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго (ONUC).

Новым назначенцам внешнеполитического ведомства предстоит внести свой вклад в установление активной дипломатии, способной инициировать решения основных региональных и международных вопросов для расширения роли Алжира в качестве продуктивной посреднической силы и экспортера мира, стабильности и безопасности.

Министру иностранных дел Рамтану Ламамре также поручено подготовить большую конференцию в целях модернизации дипломатического аппарата. Кроме того, МИД делает ставку на укрепление связей с национальным сообществом за рубежом, которое представляет североафриканское государство на мировой арене и может поспособствовать реализации его стратегических интересов.

Ранее международная редакция ФАН рассказывала о том, какие приоритеты внешней политики наметились в Алжире после назначения Рамтана Ламамры министром иностранных дел.