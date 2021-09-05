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Общественники осудили вторжение авиации Чада в воздушное пространство ЦАР
Весь мир
Общественники осудили вторжение авиации Чада в воздушное пространство ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 5 сентября. Общественная организация осудила незаконный полет двух военных самолетов соседнего государства над территорией ЦАР, что вызвало страх и панику у гражданского населения.

Два ударных самолета, предположительно, Dassault Mirage 2000 ВВС Чада вторглись на территорию Центральноафриканской Республики и на высоте от километра до трех некоторое время курсировали над населенными пунктами префектуры Муан-Сидо. Очевидцы инцидента, находящиеся на сельхозработах, не на шутку испугались, так как летчики производили боевые заходы с имитацией учебного бомбометания.

Военная авиация Чада уже не первый раз пересекает границу с ЦАР без официального разрешения, что является полным нарушением устава Организации Объединенных Наций.

«Данный инцидент нарушает нормы международного права. MCEC призывает правительство Центральноафриканской Республики инициировать расследование и разбирательство на международных площадках», — заявили члены организации.

Ранее ФАН сообщал, что Ливия, Судан, Чад и Нигер намерены создать совместный механизм для обеспечения территориальной безопасности. Однако последние действия официальной Нджамены говорят о неуважении страны к границам соседней ЦАР.

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