Африканский союз призвал мятежников к освобождению президента Гвинеи

Москва, 5 сентября. Африканский союз осудил силовой захват власти в Гвинее и задержание президента республики Альфы Конде мятежниками. Соответствующее сообщение появилось на сайте объединения.

Авторами сообщения стали председатель Африканского союза Феликс Чисекеди и глава комиссии объединения Мусса Факи Махамат. Они обратились к мятежникам с требованием немедленно освободить гвинейского президента.

Чисекеди и Махамат выступили за проведение срочного заседания, направленного на изучение обстановки в Гвинее и принятие необходимых в сложившейся ситуации мер. Они уже направили свое предложение Совету мира и безопасности Африканского союза.

В воскресенье в гвинейской столице Конакри раздались выстрелы, после чего мятежники попытались захватить президентский дворец. Позднее минобороны республики сообщило об отражении атаки на резиденцию, однако не уточнило местонахождение главы государства. Лидер мятежников и командующий армейским спецподразделением GPS полковник Мамади Думбуйя, ранее служивший во французском Иностранном легионе, заявил о задержании Конде.