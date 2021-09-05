Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 23:21
23:20
Спорт
Месси считает позором срыв матча Бразилия — Аргентина
23:17
Спорт
Полиция прервала футбольный матч между командами Бразилии и Аргентины
23:12
Спорт
Медведев разгромил Эванса и пробился в 1/4 финала US Open
23:12
Политика
Талибы отказались прекращать боевые действия в афганской провинции Панджшер
23:03
Политика
Кулеба: Украина готова к встрече Зеленского и Путина
23:00
Весь мир
Центральноафриканская Республика и Ливия возобновляют дипломатические отношения
22:58
Весь мир
Президент Туадера открыл главную базу материально-технического обеспечения армии ЦАР
22:54
Весь мир
Полиция ЦАР арестовала бывшего лидера группировки «Антибалака»
22:52
Весь мир
Жители Куанго поблагодарили армию ЦАР за спасение города от боевиков
22:50
Весь мир
Президент Алжира назначил семь специальных посланников для укрепления дипломатии
Все новости

Ударная авиация Чада нарушила границы Центральноафриканской Республики
Весь мир
Ударная авиация Чада нарушила границы Центральноафриканской Республики
wikipedia.org  /  Общественное достояние

Банги, 5 сентября. Население префектуры Муан-Сидо на северо-западе ЦАР обеспокоено появлением штурмовой авиации из соседнего Чада. Об инциденте сообщило издание Ndjoni Sango.

По данным СМИ, два ударных самолета пролетели на высоте около 1000 метров над джунглями, где на сельскохозяйственных работах находились местные жители. Последние испугались, так как пилоты ВВС соседнего государства выполнили несколько заходов, нацелившись для учебного бомбометания на ближайшие населенные пункты.

Завершив полетное задание, летчики увели боевые машины на аэродром базирования. Охваченные страхом граждане в это время прятались, опасаясь, что воздушные удары все же будут нанесены.

Ударная авиация Чада нарушила границы Центральноафриканской Республики
Федеральное агентство новостей  / Сергей Чемеков

Впоследствии штурмовики еще дважды появлялись в районе префектуры Муан-Сидо. Ситуация на границе Центральноафриканской Республики с соседним Чадом по-прежнему вызывает опасения. Регулярно сообщается о вторжениях чадской армии в указанный район.

«Это нестандартная ситуация, к которой правительство Центральной Африки должно отнестись серьезно, чтобы гарантировать безопасность населения», — пишут журналисты Ndjoni Sango.

В настоящее время на вооружении ВВС Чада находится один истребитель МиГ-29, шесть штурмовиков Су-25, три военно-транспортных самолета Ан-26, два Alenia C-27J Spartan и Lockheed C-130H-30. Кроме того, есть несколько учебно-тренировочных и разведывательных машин, а также 17 вертолетов различного назначения.

Ранее ФАН сообщал, что Ливия, Судан, Чад и Нигер намерены создать совместный механизм по обеспечению безопасности границ.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Ударная авиация Чада нарушила границы Центральноафриканской Республики
африка авиация цар чад штурмовики
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru