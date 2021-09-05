Ударная авиация Чада нарушила границы Центральноафриканской Республики

Банги, 5 сентября. Население префектуры Муан-Сидо на северо-западе ЦАР обеспокоено появлением штурмовой авиации из соседнего Чада. Об инциденте сообщило издание Ndjoni Sango.

По данным СМИ, два ударных самолета пролетели на высоте около 1000 метров над джунглями, где на сельскохозяйственных работах находились местные жители. Последние испугались, так как пилоты ВВС соседнего государства выполнили несколько заходов, нацелившись для учебного бомбометания на ближайшие населенные пункты.

Завершив полетное задание, летчики увели боевые машины на аэродром базирования. Охваченные страхом граждане в это время прятались, опасаясь, что воздушные удары все же будут нанесены.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Впоследствии штурмовики еще дважды появлялись в районе префектуры Муан-Сидо. Ситуация на границе Центральноафриканской Республики с соседним Чадом по-прежнему вызывает опасения. Регулярно сообщается о вторжениях чадской армии в указанный район.

«Это нестандартная ситуация, к которой правительство Центральной Африки должно отнестись серьезно, чтобы гарантировать безопасность населения», — пишут журналисты Ndjoni Sango.

В настоящее время на вооружении ВВС Чада находится один истребитель МиГ-29, шесть штурмовиков Су-25, три военно-транспортных самолета Ан-26, два Alenia C-27J Spartan и Lockheed C-130H-30. Кроме того, есть несколько учебно-тренировочных и разведывательных машин, а также 17 вертолетов различного назначения.

Ранее ФАН сообщал, что Ливия, Судан, Чад и Нигер намерены создать совместный механизм по обеспечению безопасности границ.