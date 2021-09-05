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Молодежное движение ЦАР выступило за полную отмену санкций ООН
Весь мир
Молодежное движение ЦАР выступило за полную отмену санкций ООН
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Эрик Нгаба

Банги, 5 сентября. Юные центральноафриканцы поддержали правительственные силы (FACA) и призвало Организацию Объединенных Наций отменить оружейное эмбарго.

По словам генерального секретаря движения Тадди Келойя, армии республики приходится очень тяжело в зачистке отдаленных провинций от боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Последние обладают современными наступательными средствами, которые получают контрабандным путем, а в некоторых случаях даже пользуются негласной поддержкой членов многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА).

«Наши силы находятся в невыгодном положении, обладая только стрелковым вооружением, и эмбарго попросту тормозит полную стабилизацию обстановки в ЦАР. Поэтому мы требуем отмены санкций и призываем к выводу миротворцев, которые не просто не в состоянии выполнить свою работу, но и активно противодействуют FACA», — сообщил журналистам представитель движения.

Келойя также добавил, что ограничения больше не имеют смысла и нацелены только на защиту интересов стран Запада, пытающихся сохранить влияние над бывшей колонией.

Молодежное движение ЦАР выступило за полную отмену санкций ООН
flickr.com  / UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

На условиях анонимности один из протестующих заявил:

«У Совета Безопасности ООН не было веских причин продлевать санкции в отношении ЦАР. Правительство восстановило контроль над более чем 80% территории страны, и эмбарго выгодно только вооруженным группам и их пособникам из Совета Безопасности».

По словам лидера движения, члены организации намерены активизировать протестную деятельность и в других городах республики, чтобы представители МИНУСКА наконец поняли, что им не рады.

Ранее ФАН сообщал, что сотрудников многопрофильной миссии ООН уличили в пособничестве боевикам.

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