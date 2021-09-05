Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 23:21
23:20
Спорт
Месси считает позором срыв матча Бразилия — Аргентина
23:17
Спорт
Полиция прервала футбольный матч между командами Бразилии и Аргентины
23:12
Спорт
Медведев разгромил Эванса и пробился в 1/4 финала US Open
23:12
Политика
Талибы отказались прекращать боевые действия в афганской провинции Панджшер
23:03
Политика
Кулеба: Украина готова к встрече Зеленского и Путина
23:00
Весь мир
Центральноафриканская Республика и Ливия возобновляют дипломатические отношения
22:58
Весь мир
Президент Туадера открыл главную базу материально-технического обеспечения армии ЦАР
22:54
Весь мир
Полиция ЦАР арестовала бывшего лидера группировки «Антибалака»
22:52
Весь мир
Жители Куанго поблагодарили армию ЦАР за спасение города от боевиков
22:50
Весь мир
Президент Алжира назначил семь специальных посланников для укрепления дипломатии
Все новости

Пресс-секретарь Фронта национального сопротивления Дашти убит в Панджшере

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 22:34
Происшествия
Пресс-секретарь Фронта национального сопротивления Дашти убит в Панджшере
Global Look Press  /  Xinhua

Кабул, 5 сентября. Фахим Дашти, являющийся пресс-секретарем национального сопротивления в афганской провинции Панджшер, был убит. Об этом сообщило агентство The Khaama Press.

Информация о случившемся также передал один из ополченцев на своей странице в Twitter. По его словам, в ходе непрекращающихся боев с радикалами из движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) также был убит один из командующих сопротивлением — генерал Абдул Вудод Зара.

«Национальное сопротивление Афганистана с прискорбием сообщает о том, что сегодня потеряло двух соратников в священном сопротивлении против угнетения и агрессии. Погибли пресс-секретарь ФНС Фахим Дашти и генерал Абдул Вудод Зара», — говорится в сообщении.

Дашти ранее написал в Twitter, что ополченцам удалось почти полностью выбить талибов из Панджшера, вопреки их утверждениям о захвате провинции. Эта часть афганистана остается единственной территорий страны, оставшейся неподконтрольной «Талибану».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Пресс-секретарь Фронта национального сопротивления Дашти убит в Панджшере
талибан панджшер фахим дашти
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru