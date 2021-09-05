Пресс-секретарь Фронта национального сопротивления Дашти убит в Панджшере

Кабул, 5 сентября. Фахим Дашти, являющийся пресс-секретарем национального сопротивления в афганской провинции Панджшер, был убит. Об этом сообщило агентство The Khaama Press.

Информация о случившемся также передал один из ополченцев на своей странице в Twitter. По его словам, в ходе непрекращающихся боев с радикалами из движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) также был убит один из командующих сопротивлением — генерал Абдул Вудод Зара.

«Национальное сопротивление Афганистана с прискорбием сообщает о том, что сегодня потеряло двух соратников в священном сопротивлении против угнетения и агрессии. Погибли пресс-секретарь ФНС Фахим Дашти и генерал Абдул Вудод Зара», — говорится в сообщении.

Дашти ранее написал в Twitter, что ополченцам удалось почти полностью выбить талибов из Панджшера, вопреки их утверждениям о захвате провинции. Эта часть афганистана остается единственной территорий страны, оставшейся неподконтрольной «Талибану».

1 Организация запрещена на территории РФ.