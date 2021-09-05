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Кулеба объяснил невозможность визита Байдена на Украину в 2021 году
Политика
Кулеба объяснил невозможность визита Байдена на Украину в 2021 году
wikipedia.org  /  Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

Киев, 5 сентября. Президент США Джо Байден не посетит Киев в 2021 году в связи с определенными дипломатическими правилами. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Визиты уровня лидеров государств не могут осуществляться в один год. Глава Украины Владимир Зеленский недавно уже совершил рабочую поездку в Вашингтон, где встретился с Джо Байденом.

«Я не сомневаюсь, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр, и приземлится в Борисполе (аэропорт под Киевом), и приедет в Киев. Но этот визит не будет в этом году, так как дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год», — пояснил Кулеба в эфире телеканала «Интер».

Киев уже начал подготовку к приезду Джо Байдена. Министр пояснил, что американский лидер считает Украину «очень важным приоритетом внешней политики США».

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов ранее заявил, что Байдену не стоит ездить на Украину. Эта страна является токсичной для американского лидера.

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