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«Намеренное ограничение в развитии»: жители ЦАР выступили против оружейного эмбарго ООН
Весь мир
«Намеренное ограничение в развитии»: жители ЦАР выступили против оружейного эмбарго ООН
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Эрик Нгаба

Банги, 5 сентября. Жители района PK0 провели митинг в поддержку правительственных сил и призвали ООН к отмене ограничений на поставку военной техники, сообщил информационный портал Ndjoni Sango.

По данным СМИ, в мероприятии участвовало чуть больше 250 человек. Центральноафриканцы выходили на улицы города с плакатами «Эмбарго — это смерть солдат FACA», «Санкции опасны для страны», «Намеренное ограничение в развитии», «Отсутствие поставок вооружения — поддержка боевиков».

Недовольство народа можно понять: пока бойцам правительственной армии приходится вести борьбу с радикалами из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) при помощи автоматов и пулеметов. Напомним, решение Совета Безопасности ООН было принято в 2013 году, когда к власти пришли боевики ныне расформированного радикального исламского формирования «Селека», а национальные силы обороны были дезорганизованы и не справлялись с обязанностями.

«Намеренное ограничение в развитии»: жители ЦАР выступили против оружейного эмбарго ООН
Федеральное агентство новостей  / Сергей Чемеков

Однако по прошествии нескольких лет ограничение на поставки вооружения в ЦАР продолжает действовать, даже несмотря на то, что в настоящее время войска представляют собой профессиональную армию, подготовленную российскими инструкторами. Некоторые политические аналитики и общественные деятели уверены, что таким образом представители ООН намеренно ограничивают ЦАР в развитии, давая боевикам возможность получать современные средства ведения войны из-за рубежа, затягивая конфликт.

Ранее ФАН сообщал, что центральноафриканские СМИ опубликовали доказательства сотрудничества миротворцев с радикалами.

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