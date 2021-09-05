Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 23:21
23:20
Спорт
Месси считает позором срыв матча Бразилия — Аргентина
23:17
Спорт
Полиция прервала футбольный матч между командами Бразилии и Аргентины
23:12
Спорт
Медведев разгромил Эванса и пробился в 1/4 финала US Open
23:12
Политика
Талибы отказались прекращать боевые действия в афганской провинции Панджшер
23:03
Политика
Кулеба: Украина готова к встрече Зеленского и Путина
23:00
Весь мир
Центральноафриканская Республика и Ливия возобновляют дипломатические отношения
22:58
Весь мир
Президент Туадера открыл главную базу материально-технического обеспечения армии ЦАР
22:54
Весь мир
Полиция ЦАР арестовала бывшего лидера группировки «Антибалака»
22:52
Весь мир
Жители Куанго поблагодарили армию ЦАР за спасение города от боевиков
22:50
Весь мир
Президент Алжира назначил семь специальных посланников для укрепления дипломатии
Все новости

Инфекционист Фаучи: мю-штамм коронавируса способен обходить защиту антител

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 22:09
Общество
Инфекционист Фаучи: мю-штамм коронавируса способен обходить защиту антител
pixabay.com

Вашингтон, 5 сентября. Специалисты США изучают информацию о мю-варианте коронавируса. Эта мутация может обходить защиту антител, считает главный инфекционист страны Энтони Фаучи.

Сейчас американские эксперты изучают возможность, станет ли новая мутация преобладающей в Соединенных Штатах. Пока в стране чаще всего встречается штамм «дельта» коронавируса, передает телеканал CBS.

«Вариант «Дельта» является преобладающим более чем на 99%», — заявил главный инфекционист США.

Беспокойство вызывает наличие ряда мутаций, которые могут указывать на обход защиты определенных антител. Но пока угрозы нет, отметил Фаучи. Существующие в США вакцины от коронавируса показывают эффективность против всех штаммов. Но данных о защите препаратов от варианта «Мю» пока недостаточно, заключил инфекционист.

Штамм коронавируса «Дельта» может распространяться циклично, отметил сотрудник Университета Миннесоты Майкл Остерхольм. Вирусу требуется примерно два месяца, чтобы пройти через группу людей на конкретной территории.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Инфекционист Фаучи: мю-штамм коронавируса способен обходить защиту антител
коронавирус мю-штамм инфекционист фаучи
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru