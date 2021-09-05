Инфекционист Фаучи: мю-штамм коронавируса способен обходить защиту антител

Вашингтон, 5 сентября. Специалисты США изучают информацию о мю-варианте коронавируса. Эта мутация может обходить защиту антител, считает главный инфекционист страны Энтони Фаучи.

Сейчас американские эксперты изучают возможность, станет ли новая мутация преобладающей в Соединенных Штатах. Пока в стране чаще всего встречается штамм «дельта» коронавируса, передает телеканал CBS.

«Вариант «Дельта» является преобладающим более чем на 99%», — заявил главный инфекционист США.

Беспокойство вызывает наличие ряда мутаций, которые могут указывать на обход защиты определенных антител. Но пока угрозы нет, отметил Фаучи. Существующие в США вакцины от коронавируса показывают эффективность против всех штаммов. Но данных о защите препаратов от варианта «Мю» пока недостаточно, заключил инфекционист.

Штамм коронавируса «Дельта» может распространяться циклично, отметил сотрудник Университета Миннесоты Майкл Остерхольм. Вирусу требуется примерно два месяца, чтобы пройти через группу людей на конкретной территории.