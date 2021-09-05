Гвинейские силовики проводят спецоперацию против напавших на президентский дворец

Конакри, 5 сентября. Военнослужащие Гвинеи проводят операцию против мятежников, которые напали на президентский дворец в Конакри. Соответствующую информацию привели на сайте минобороны государства.

Представители министерства сообщили, что президентская гвардия смогла отразить атаку путчистов на резиденцию главы государства. Гвинейский лидер и главнокомандующий Альфа Конде совместно с правительством призвали граждан «к спокойствию и бдительности» во время протекания спецоперации.

«Операции по обеспечению безопасности и зачистке продолжаются в целях восстановления порядка и мира», — следует из сообщения.

Главой мятежников, вероятнее всего, является командующий армейским спецподразделением GPS полковник Мамади Думбуйя. Он ранее проходил службу во французском Иностранном легионе. В 2018 году Думбуйя вернулся в Гвинею для взятия GPS под свое руководство. Ранее полковник выступил с видеообращением, в котором заявил о роспуске государственного правительства.