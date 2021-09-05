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Четыре человека погибли при аварии в Липецкой области
Происшествия
Четыре человека погибли при аварии в Липецкой области
pixabay.com

Теплое, 5 сентября. ДТП с участием двух автомобилей произошло в Лебедянском районе Липецкой области. В результате происшествия погибли четыре человека.

Региональная пресс-служба УМВД по региону сообщила, что авария произошла по вине водителя, который выехал на встречную полосу. При лобовом столкновении скончался 28-летний водитель автомобиля Mercedes, 23-летний водитель KIA, а также две его пассажирки 20 и 44 лет.

ДТП произошло 5 сентября на автомобильной дороге Липецк — Данков на участке недалеко от населенного пункта Теплое. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи. Проводится комплекс следственных мероприятий для выяснения причин и обстоятельств трагедии.

Ранее смертельное ДТП произошло в Иркутской области. Недалеко от поселка Балаганск водитель сбил 21-летнего молодого человека и скрылся с места.

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