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Глава политкрыла талибов провел переговоры с замгенсека ООН в Кабуле

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 21:47
Политика
Глава политкрыла талибов провел переговоры с замгенсека ООН в Кабуле
ФБА «Экономика сегодня»

Кабул, 5 сентября. Лидер политического крыла «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в России) мулла Абдул Гани Барадар провел встречу в Кабуле с замгенсека ООН Мартином Гриффитсом.

Соответствующую информацию сообщил представитель талибов Мохаммад Наим. По его словам, встреча Гани Барадара и Гриффитса с сопровождающей его делегацией прошла в кабульском министерстве иностранных дел.

«"Исламский эмират Афганистан" (самоназвание талибов. — Прим. ред.) указал на готовность развивать всестороннее сотрудничество (с ООН. — Прим. ред)», — подчеркнул Наим на своей странице в соцсети.

Заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам во время саммита пообещал «продолжить сотрудничество и оказывать помощь народу Афганистана». Также Гриффитс отметил, что в скором времени на саммите стран-доноров «будут предприняты дополнительные усилия по привлечению помощи» в Афганистан.

Тем временем Катар начал отправлять гуманитарную помощь в Афганистан. Ранее о подобном решении сообщили так же ОАЭ и Бахрейн, которые в срочном порядке направили в Кабул продовольствие и медикаменты.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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