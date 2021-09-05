Ливийский Комитет экономических экспертов направил рекомендации главе Центробанка

Триполи, 5 сентября. Координатор Миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) Разидон Зининга направил на имя управляющего Центральным банком Сиддика аль-Кабира письмо, в котором представлен ряд проблем и рекомендаций в отношении финансовой ситуации в стране.

Текст послания, написанного сформированным на Первой берлинской конференции Комитетом экономических экспертов (КЭЭ), содержит опасения в связи с отсутствием статьи о рационализации государственных расходов в приоритетах Правительства национального единства (ПНЕ). Составители также выразили недовольство наличием ограничений на продажу твердой валюты, продолжающимся разделением Центробанка и деятельностью черного рынка, которые наблюдаются, несмотря на объявление об унификации обменного курса.

Зининга направил заместителю управляющего ЦБ Али аль-Хибри копию этого письма с пояснением, что все рекомендации и претензии сформулированы после его участия в пятом заседании общего собрания КЭЭ, которое состоялось 12 августа.

В послании эксперты требуют также в кратчайшие сроки открыть межведомственную клиринговую палату, ускорить объединение совета директоров Центрального банка и наметить четкий план по снижению обменного курса. Комитет экономических экспертов сформировался в рамках Первой берлинской конференции, прошедшей в январе 2020 года. В его состав входят ведущие ливийские специалисты в сфере экономики, задействованные в государственном и частном секторах и в академических кругах. КЭЭ пользуется поддержкой Всемирного банка, Программы развития Организации Объединенных Наций и МООНПЛ.

С июля 2020 года его профильные подкомитеты выпустили ряд рекомендаций по экономической реформе, принятые рабочей группой Берлинского процесса и утвержденные во время встречи высокопоставленных официальных лиц Международной комиссии экспертов, специализирующейся на Ливии. В ходе заседания 12 августа члены КЭЭ выразили обеспокоенность по поводу задержки в проведении определенных экономических реформ, которые должно реализовать Правительство национального единства.

Координатор ООН указал в письме, что межбанковская клиринговая палата все еще закрыта, а стратегия кредитования не является устойчивой и не достигла ощутимых результатов в обеспечении ликвидности и приобретении твердой валюты, в отношении продажи которой существуют неоправданные ограничения. В послании также говорится о том, что процесс финансового аудита между филиалами Центрального банка Ливии зависит от информации, предоставленной только двумя его офисами, базирующимися в Триполи и Аль-Байде. При этом отсутствует координация между экономическим и другими утвержденными на берлинской конференции направлениями.

Комитет посчитал, что ПНЕ проигнорировало его предшествующие рекомендации, подчеркнув важность поддержки МООНПЛ и необходимость активизировать эффективную коммуникацию между своими рабочими группами. Он также подтвердил негативное влияние политической поляризации на осуществление экономического направления в стране и выразил разочарование нежеланием Правительства национального единства следовать его советам.

Рекомендации экспертной комиссии

Разидон Зининга обнародовал некоторые рекомендации КЭЭ:

1) ускорить объединение и реструктуризацию совета директоров Центробанка Ливии, чтобы положить конец дефициту и институциональной неразберихе;

2) в кратчайшие сроки открыть межведомственную клиринговую палату, отменить все незаконные ограничения на продажу твердой валюты и обеспечить справедливое распределение ассигнований для коммерческих банков по всей стране;

3) незамедлительно раскрыть все детали процесса ревизии двух департаментов ЦБ в Триполи и Аль-Байде, чтобы учесть предыдущие ошибки и привлечь нарушителей к ответственности;

4) поддерживать усилия по экономическому направлению, прилагаемые МООНПЛ, уважать миссию КЭЭ и настоятельно призывать Правительство национального единства к общению и совместной работе;

5) соблюдать сопутствующие финансовые и коммерческие договоренности, а также раскрыть информацию о состоянии золотовалютных запасов и аспектах их инвестирования;

6) обнародовать статус доходов, полученных от комиссий за продажу твердой валюты в период так называемых «экономических соглашений»;

7) поддерживать связь с рабочей группой КЭЭ и координировать с ней свои действия в отношении выполнения настоящих рекомендаций;

8) разъяснить информацию о расходовании бюджетных средств на преодоление энергетического кризиса и представить прозрачный план финансирования и заключения контрактов.

Данные предложения координатор ООН направил главе ПНЕ Абд аль-Хамиду Дабибе и сопредседателю Экономической рабочей группы.

Претензии к деятельности Правительства национального единства накопились также и у депутатов ливийского парламента. Днем ранее Палата представителей предъявила кабмину список тем предстоящего допроса, который состоится на его очередном заседании 7 сентября.