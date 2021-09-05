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Сын Олега Газманова получил травму на съемках шоу «Фактор страха»

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 21:13
Шоу-бизнес
Сын Олега Газманова получил травму на съемках шоу «Фактор страха»
пресс-служба Родиона Газманова

Москва, 5 сентября. Борьба за победу в экстремальном шоу «Фактор страха» закончилась для эстрадного певца Родиона Газманова серьезной травмой.

Артист с самого начала знал, что на этой программе его ждут не самые приятные задания. Оказалось, что участникам предстояло переносить ртом насекомых и пресмыкающихся.

«Я искренне надеюсь на то, что мне попадется змея и, что мне не попадется жаба», — сказал певец в эфире шоу.

По его словам, змея была «самая безобидная» из всех существ. А вот с раком у Газманова возникли трудности: зазубрины на хитине членистоногого поцарапали звезде рот. При этом он признал, что самым «противным» оказалась личинка, потому что она была мягкая и со слизью.

Накануне на канале НТВ показали первый выпуск популярного шоу «Фактор страха». Ведущим проекта стал певец Анатолий Цой. Самыми сильными и смелыми участниками программы оказались Дмитрий Колдун, Алексей Ягудин, Карина Кокс и другие звезды, которые пытались справиться со своими фобиями ради победы и ценного приза.

Ранее звезда «Интернов» Светлана Пермякова поделилась кадрами со съемок реалити-шоу «Звезды в Африке». Ведущими проекта стали Ольга Бузова и Михаил Галустян.

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шоу газманов фактор страха
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