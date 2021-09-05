В Сети появились кадры победного заезда российской команды на «Танковом биатлоне»

Москва, 5 сентября. Финал «Танкового биатлона» в этом году был особо напряженный, в нем встретились традиционные соперники: команда танкистов из Китая и России. Но победа снова ушла россиянам.

В этом году в финал конкурса Армейских международных игр прорвались четыре команды самых сильных сборных: России, Китая, Азербайджана и Казахстана. Противостояние обещало быть напряженным, в первом этапе российская сборная обошла китайских танкистов на полигоне с разницей всего в две минуты. Финальное состояние было осложнено еще и погодными условиями. Как указывает корреспондент «Звезды», в день финала на Подмосковье обрушился ливень, вода размыла полигон.

В первые же минуты водитель-механик российского экипажа выжал педаль газа до упора, и танк рванул к мишеням. На этапе с поражением целей в движении команда справилась блестяще, танкисты из Южного военного округа показали лучший результат и время в индивидуальной гонке.

Команда Казахстана на некоторое время сошла с трассы из-за неполадок с танком и потеряла время, следом замена потребовалась сборной Китая. Однако эксперты предупреждают, что дело было не в поломке, а скорее в любимой тактике китайцев: получить новую машину без сбитого прицела. Хотя организаторы конкурса начисляют за замену штрафной круг.

Финальный участок трассы превратился в жаркое состязание: команды боролись между собой за каждый метр. Однако победа ушла российским танкистам, они опередили коллег из Китая на целых восемь минут. Следом финишировали участники из Казахстана и Азербайджана.

Всего российские команды одержали победу в 19 из 34 конкурсов на Армейских международных играх — 2021, о чем сообщили в Минобороны РФ. Также стало известно, что во время игр было установлено 20 новых рекордов, 13 их которых принадлежит россиянам.