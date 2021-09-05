Посольство России в Гвинее не получало обращений от соотечественников

Конакри, 5 сентября. Проживающие в Гвинее россияне не обращались в посольство из-за попытки государственного переворота в республике, уточнили в посольстве РФ в Конакри.

Предварительно установлено, что на сегодняшний день в Гвинее находится около 500 российских граждан. Тревожных сообщений от них в дипломатическое ведомство не поступало, передает ТАСС со ссылкой на российское посольство в Конакри.

«Российское посольство расположено далеко от центра города — примерно в десяти километрах от него, в квартале Матам. В районе посольства РФ наблюдается спокойная обстановка», — уточнил собеседник агентства.

Ситуация в Гвинее обострилась после информации о стрельбе в центре Конакри. Затем стало известно, что возле президентского дворца собрались солдаты. Предполагается, что мятеж возглавил командующий армейским спецподразделением GPS полковник Мамади Думбуйя, который ранее служил во французском иностранном легионе. В 2018 году он вновь приехал в Гвинею, чтобы взять командование над GPS.

Гвинейские власти ранее подтвердили сведения о нападении мятежников на резиденцию президента. В сообщении говорится, что охрана главы государства сумела отразить атаку.