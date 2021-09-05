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В Чили политик сознался, что притворялся больным раком несколько лет
Весь мир
В Чили политик сознался, что притворялся больным раком несколько лет
pixabay.com  / 

Сантьяго, 5 сентября. Член Конституционного конвента Чили Родриго Рохас Ваде признался, что не болел раком, как утверждал последние несколько лет. Ему пришлось солгать из-за боязни критики.

Политик рассказал, что восемь лет назад ему поставили другой диагноз, и, чтобы не сталкиваться с критикой и не «быть отверженным близкими», он решил сказать всем, в том числе родственникам, что у него онкозаболевание.

«Мне все еще трудно признать. Я скрывал диагноз, чтобы не столкнуться с социальной стигмой, критикой и не навредить моей семье. Я пытался защитить самооценку», — написал он в соцсетях.

Ваде заявил, что планирует уйти в отставку с государственного поста.

«Я хочу попросить прощения у всех, кто пострадал от этого: у моей семьи, которая не знала, у товарищей по съезду, у друзей. Я чувствую, что должен уйти. Мне больше нечего делать на съезде», — заключил народный избранник.

Ваде часто выступал во время протестов в Чили в 2019 году. Он появлялся на митингах худой, с бритой головой и катетером. В интервью прессе политик заявил, что приостановил свое лечение, в том числе химиотерапию, на время акций.

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