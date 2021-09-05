Вашингтон, 5 сентября. Украина превращается в пороховую бочку благодаря поддержке со стороны Соединенных Штатов. Такое мнение выразили обозреватели портала Strategic Culture.

Аналитики отметили, что президент США Джо Байден проявил лицемерие, когда заявил о готовности предоставить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому военную помощь в размере 60 млн долларов. Недавно американский лидер выступил с обращением по Афганистану. В ходе процесса он указал на конец эпохи «крупных военных операций по переустройству других стран», пишет «ПолитРоссия».

«Казалось, выступление Байдена сигнализировало о серьезном сдерживании американского империализма. Однако иллюзия быстро рассеялась — во время саммита президента США с украинским лидером», — отметили обозреватели.

Эксперты обратили внимание, что Байден предоставил вооружение и не упомянул о необходимости выполнять Минские соглашения. По мнению экспертов, действия Вашингтона только усугубляют ситуацию в Донбассе и негативно влияют на отношения между Киевом и Москвой. Такая политика может вызвать решительный ответ со стороны России.

«Недальновидная или циничная поддержка Вашингтоном украинских властей и их враждебной русофобской политики превращают Украину в пороховую бочку», — указано в статье Strategic Culture.

Обозреватели пришли к выводу, что обострение ситуации в Афганистане ничему не научило президента США. Байден продолжит придерживаться милитаризма, несмотря на заявления.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о подготовке к визиту Джо Байдена в Киев. Однако этот вопрос с американской администрацией еще обсуждался.