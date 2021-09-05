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Мирослава Карпович заговорила о материнстве и браке
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович заговорила о материнстве и браке
instagram.com  /  @m1r0slava_karpovich

Москва, 5 сентября. Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович призналась, что несколько раз оказывалась на пороге замужества, но судьба давала понять — рядом с ней не подходящий для брака человек.

На своей странице в Instagram Карпович, которую многие называю избранницей Павла Прилучного, неожиданно решила поделиться мыслями о материнстве и браке. Актриса посоветовала своим подписчицам не торопить эти важные для каждой женщины события. По словам звезды, в судьбе каждого человека уже все предрешено и продумано, поэтому и свадьба, и рождение ребенка, произойдут в «свое время».

«Не все согласятся, что все давно за нас продумано, но никогда не опережайте события, прежде, чем что-то случается, мы должны быть к этому очень готовы», — заявила Карпович.

Артистка призналась, что долгие годы ее мучили близкие и родственники бесконечными вопросами о рождении детей. Однако звезда сумела разъяснить свою позицию семье. По мнению Карпович, в таких вопросах нужно следовать зову сердца, иначе будешь всю жизнь «гнуться от груза постоянных согласий».

Несмотря на такие заявления актрисы, близкие люди из ее окружения говорят, что она давно мечтает о свадьбе. По словам знакомого Карпович, она рассчитывает на предложение руки и сердца от Прилучного, однако тот не торопится связывать себя узами брака. Злопыхатели уверены, что звезда «Мажора» уже давно забыл об актрисе. Предположения подкрепляются и снимками Прилучного в окружении привлекательных блондинок-близняшек.

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Все новости / Шоу-бизнес / Мирослава Карпович заговорила о материнстве и браке
дети брак семья материнство карпович
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