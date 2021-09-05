Баранец рассказал об уникальных возможностях боевой экипировки «Сотник»

Москва, 5 сентября. Российская боевая экипировка третьего поколения «Сотник» обладает рядом удивительных преимуществ, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Новая броня российского «солдата будущего» начнет поступать в части ВС РФ в 2025 году, рассказал Баранец в интервью изданию «ПолитЭксперт». Она будет включать в себя экзоскелет активного типа, уникальные системы жизнеобеспечения, точного позиционирования на местности и защищенной связи, возможность управления различными беспилотными аппаратами и станцию лазерного ослепления противника, отметил военный обозреватель.

«У нас там есть такие фишки, которых нет ни у одного комплекта в мире. Он («Сотник». — Прим. ред.) и легче, и эффективнее (любых зарубежных аналогов — Прим. ред.)», — подчеркнул возможности данного снаряжения собеседник «ПолитЭксперта».

В новую боевую экипировку российской армии также будет интегрирован комплекс распознавания мин и других взрывных устройств, резюмировал Баранец.

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