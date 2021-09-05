Политолог Марков объяснил, зачем Польша грозит миру российскими «Искандерами»

Москва, 5 сентября. Заявления Польши об «угрозе» со стороны ОТРК «Искандер» ВС РФ нужны лишь для оправдания антироссийской политики, уверен политолог Сергей Марков.

Россия является «смертельной угрозой», которую якобы стоит бояться всему миру больше проблем в сфере экологии, заявил экс-министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. По его словам, наиболее «опасными» для польской стороны являются российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». По его мнению, в ходе предстоящих российско-белорусских учений «Запад-2021» ВС РФ «отработают» атаку на Варшаву с применением ядерного вооружения. Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков в комментарии для издания «ПолитРоссия» объяснил, с какой целью делаются подобные заявления.

Варшава хочет оправдать свою антироссийскую политику, для чего и вводит в заблуждение весь мир, говоря об «угрозе России», уверен эксперт. По его словам, политические деятели, из чьих уст доносятся подобные речи, прекрасно понимают, что дезинформируют мировое сообщество. Марков подчеркнул, что лишь миролюбие России позволяет польской стороне делать такие выпады. Тем не менее западные государства ошибочно воспринимают подобное поведение РФ не за стремление к сотрудничеству, а за слабость Москвы, уточнил политолог.

«Те, кто делают подобные заявления, на 90% знают, что лгут. Это делают только для того, чтобы оправдать агрессию против России, оправдать санкции против России», — объяснил собеседник, зачем Польша грозит миру российскими «Искандерами».

Ранее представители Западного военного округа РФ сообщили о проведении подготовительных учений расчетов ОТРК «Искандер-М» в преддверии масштабных маневров «Запад-2021». Известно, что после марша комплексы были расположены на неподготовленных позициях и развернуты. После этого военнослужащие нанесли ракетные удары по военным объектам условного противника, успешно поразив все цели.