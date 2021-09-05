Военные из Казахстана прибыли на учения «Запад-2021» в Белоруссию

Минск, 5 сентября. Минобороны Белоруссии сообщило о прибытии военных из Казахстана, они примут участие в совместных российско-белорусских учениях «Запад-2021», которые стартуют 10 сентября.

Ранее глава минобороны республики Виктор Хренин предложил Казахстану принять участие в учениях вместе с ВС РФ и белорусской армией. Маневры стартуют 10 сентября и продлятся до 16 сентября, тренировки пройдут на девяти полигонах на территории России, еще пять будут задействованы в Белоруссии.

«Военнослужащие Казахстана прибыли в Беларусь для участия в совместном стратегическом учении «Запад 2021», — сообщила пресс-служба белорусского ведомства в Telegram-канале.

Всего в учениях примут участие 200 тысяч военнослужащих, на тренировке задействуют не менее 80 единиц боевой и транспортной авиации, 15 кораблей, а также 760 единиц боевой техники, среди которых будут как танки, так и реактивные системы залпового огня и бронетранспортеры.

В связи с подготовкой к учениям страны НАТО выразили опасения по поводу их назначения и призвали Россию и Белоруссию провести маневры по принципам прозрачности и гласности, чтобы соседние страны могли убедиться в том, что они не направлены против других государств. Президент республики Александр Лукашенко заверил европейских политиков, что учения «Запад-2021» носят исключительно мирный характер.