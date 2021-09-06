Путин предложил Украине мир, в то время как Зеленский готов предложить ей войну

3 сентября Путин объявил о необходимости восстановления отношений с Украиной. После этого возникло довольно парадоксальное для нее положение вещей: президент РФ предлагал Украине мир, в то время как ее президент был готов предложить собственной стране войну.

Хоть оно и прозвучало неожиданно, заявление Путина имело вполне конкретных адресатов. Если Киев не прислушается к мирным предложениям, озвученным Москвой, и все же решится на военную авантюру в Донбассе, это обернется для Украины крайне неприятными последствиями.

К таким выводам пришел обозреватель ФАН, проанализировавший подоплеку заявления президента РФ.

Воинственность растет

Президент Украины Владимир Зеленский в Стэнфордском университете поведал американским студентам об «агрессии России против Украины». Спикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович объявил, что Украина снялась «с крючка Минских соглашений». По мнению господина Арестовича, после недавней встречи в Вашингтоне Зеленского и Джо Байдена Киев больше не обязан выполнять договоренности, достигнутые в феврале 2015-го на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки» и подписанные Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. В свою очередь, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил прессе, что хотел бы проехаться на танке по Красной площади и Арбату.

Все эти прозвучавшие на минувшей неделе заявления свидетельствуют о том, что градус воинственных настроений в Киеве растет. Разумеется, это не лучшим образом сказывается на стабильности ситуации в Донбассе и крымском приграничье. Тем неожиданнее для многих прозвучали 3 сентября на ВЭФ слова Владимира Путина.

«Считаю, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной. И рано или поздно, а лучше, если это произойдет рано, и чем раньше, тем лучше, мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной», — отметил президент РФ.

Что означает заявление Путина и почему оно прозвучало именно сейчас? Давайте в этом разберемся.

«Есть слона по частям»

Для начала вспомним 2015-й. Тогда, проанализировав status quo, возникший по результатам киевского Евромайдана, гражданской войны в Донбассе и санкционной политики США, Россия принимает решение, фигурально выражаясь, «есть слона по частям». Вместо обещанного западными СМИ танкового броска на Киев, Москва предпочитает решать украинскую проблему без лишней торопливости и сразу по нескольким трекам.

Первым из них стало силовое обеспечение безопасности ДНР и ЛНР, а также границ Крыма с Украиной. Эту задачу решило воссоздание в Западном военном округе, «подпирающем» Донбасс, 1-й гвардейской танковой Краснознаменной армии и развертывание на крымском полуострове мощной межвидовой группировки Вооруженных сил РФ.

Дипломатическим оформлением обеспечения все той же безопасности стали Минские соглашения.

Комплекс экономических проблем, связанных с постмайданной Украиной, в значительной мере проистекал из необходимости Москвы заботиться о сохранении газового транзита через украинскую территорию. Выключить из украинского уравнения «трубу» было очень непросто. Для этого РФ пришлось запустить вместе с Германией энергетический проект магистрального газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»).

К осени 2021 года реализация силового и экономического треков в целом российской стороной была успешно закончена. Вооруженные силы РФ получили в приграничной с Украиной зоне силы и средства, способные быстро и жестко пресечь любую крупную провокацию ВСУ против Донецка, Луганска или Крыма. Созданием же «СП-2» Украина оказалась вычеркнута из энергетической политики не только России, но и Европы.

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Переговорный процесс в тупике

С дипломатическим треком все оказалось куда запутаннее. С одной стороны, политической альтернативы Минским соглашениям не существует. Это признают все, за исключением руководства Украины. С другой стороны, отсутствует действующий механизм реализации Минских соглашений. Киев попросту саботирует выполнение подписанных им же в 2015-м договоренностей, но при этом официально из них не выходит. Подобное положение, вполне устраивающее Киев, Москву устраивать не может и заставляет ее формировать новый вариант разрешения ситуации.

Можно сказать, что как раз сейчас складываются выгодные условия для создания Россией новой политической повестки в отношении Украины. Зеленский в настоящий момент, благодаря своему откровенно неадекватному поведению на международной арене, оказался в политической изоляции. Вопреки бравурным заявлениям Арестовича, никаких значимых бонусов сентябрьский визит в Вашингтон «пану Зе» не принес. Более того, американская сторона ясно дала понять президенту Украины, что считает реализацию двусторонних договоренностей женевского саммита Россия — США для себя темой более важной, чем оказание Зеленскому поддержки на внутриукраинском поле.

На самом деле, ничего удивительного в таком повороте событий нет. Америка все больше нацеливается на геополитическое противостояние с КНР. В рамках этой стратегии Вашингтону хотелось бы как минимум установить с Москвой контролируемые взаимоотношения, а как максимум — «оторвать» Москву от Пекина. В этой сложнейшей партии Украина с ее майданным бэкграундом и слабо предсказуемым президентом являются для США фактором дестабилизации, что американцы и постарались донести до понимания Зеленского.

Однако он ничего не понял и правильных выводов из случившегося не сделал. Власти в Киеве считают, что их агрессивная внешняя политика вкупе с воинствующей русофобией успешны, приносят нужный результат, а посему отказываться от них украинское руководство не собирается. В итоге ситуация в Донбассе медленно, но верно идет к новому серьезному обострению. Киев сознательно разрушил и завел в тупик переговорный процесс. План кластеров мирного урегулирования конфликта в Донбассе тоже заморожен, так как украинская сторона внесла в этот план условия, противоречащие Минским соглашениям.

Параллельно Киев всеми силами демонстрирует, что никакого мирного плана интеграции Донбасса на Украину не существует. Вообще. Она готова принять регион только на условиях капитуляции, рассматривая его население как побежденный враждебный элемент, в связи с чем против жителей Донбасса планируется осуществлять репрессии и поражения в правах. Именно такого рода действия закреплены в официальном плане Киева по интеграции Донбасса. Представитель Киева в ТКГ Алексей Резников сравнил Донбасс с раковой опухолью, назвав эти территории «ментально больными» — более красноречивой иллюстрации позиции Киева в отношении Донбасса найти трудно.

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Мирная риторика Путина

После запуска «СП-2» война в Донбассе останется единственным инструментом давления на Россию, Европу и США, который Зеленский сможет использовать. Чем ниже падает на Украине его рейтинг (этот процесс уже стал перманентным), тем ближе тот день, когда «пан Зе» под крики о необходимости «отражения российской агрессии» даст отмашку на начало крупной наступательной операции в Донбассе. Собственно, вышеупомянутые реплики Арестовича и Залужного именно про это. Есть основания полагать, что война в Донбассе выступает ключевой частью плана Зеленского по возвращению Украины в международную повестку, а также обоснованию дальнейшего усиления политических репрессий в стране. Вдобавок к этому оправдываемое военными действиями дальнейшее «закручивание гаек» в стране вполне может помочь команде «пана Зе» протолкнуть его на еще один президентский срок. Согласно логике Зеленского, разумеется.

Для российского руководства этот примитивный, но драматичный расклад, конечно, тайной не является. Вот поэтому именно сейчас, пока еще есть шанс предостеречь Киев от очередной кровавой авантюры, Москва обозначила свое отношение к Украине. Без лишнего пафоса президент России предложил украинцам мир. Не всем, конечно, а в первую очередь простым гражданам, не причастным к военным преступлениям, и той части украинского истеблишмента, которая еще способна действовать в соответствии с национальными интересами Украины, а не слепо выполнять распоряжения иностранных бенефициаров Евромайдана.

Не в последнюю очередь мирная риторика Путина была обращена к европейским наблюдателям. Специально для них президент России своим заявлением подчеркнул прагматичный и спокойный тон позиции РФ, а также отсутствие идеологических или политических рамок в том мирном процессе, инициатором которого выступает Москва.

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«Пан Зе» берется за старое

Есть ли шанс, что в Киеве оценят и примут предложение Путина приступить к восстановлению отношений между Украиной и Россией? Будем честными — пока таких шансов мало. Зеленский давно живет в своем виртуальном мире, где его страна для Запада — это не чемодан без ручки, а «ведущий партнер». Плюс к этому в угоду своим сиюминутным нуждам Владимир Александрович превратился в одного из активных участников условной «партии войны».

К сожалению, победивший на Украине по итогам Евромайдана политический класс совершенно неадекватно воспринимает действительность, рассматривая Россию как заведомо побежденную сторону и видя в войне с ней источник своего политического успеха. Тем не менее слова Путина — это серьезная и масштабная заявка Москвы на сотрудничество с адекватной частью украинского общества, что особенно актуально для последней в свете следующих (возможно — досрочных) президентских выборов на Украине.

Словом, Владимир Владимирович свое предложение сделал. Теперь «мяч» на украинской стороне поля.

Ну а что будет, если Зеленский все же захочет устроить крупную военную провокацию в Донбассе? Перед тем как принять такое решение, ему неплохо было бы вспомнить события минувшей весны. Тогда Зеленский решил демонстративно «побряцать оружием» в Донбассе. В ответ ВС РФ столь стремительно нарастили численность своих группировок близ границ с Украиной, что в Киеве началась настоящая паника. Намек Москвы был более чем прозрачен — «пан Зе» на какое-то время потерял интерес к военным авантюрам. Однако неправильно истолковав результаты своей встречи с Байденом, в сентябре он принялся за старое. Ситуация в Донбассе вновь стала накаляться. Как мы уже знаем, Путин отреагировал на это 3 сентября своим заявлением.

Так было бы лучше

После этого возникла довольно парадоксальное для Украины положение вещей: президент РФ предлагал Украине мир, в то время как ее президент был готов предложить собственной стране войну. Чтобы Зеленский и впредь держал свои руки подальше от «красной кнопки» и не счел миролюбие президента РФ признаком слабости, Москва провела своеобразную профилактическую работу.

5 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что Путин, «по крайней мере, будет прикладывать усилия», чтобы исторические земли России не использовались против нее самой. Это было предупреждением не только Украине, но адресовалось оно главным образом именно ей. Наконец, чтобы в Киеве не строили никаких иллюзий, артиллеристы 1-й гвардейской танковой Краснознаменной армии на учениях весьма впечатляюще отработали нанесение массированного огневого удара по условному противнику. Минобороны РФ своевременно опубликовало фотографию данного мероприятия на своей странице в Facebook. Как говорится, любуйтесь и делайте выводы, чем может обернуться для некоторых игнорирование российских мирных инициатив.

Киевские аналитики любят рассуждать о том, что РФ, из опасений усилить прессинг западных санкций, «не посмеет» препятствовать крупной наступательной операции ВСУ в Донбассе. Это, конечно, самообман. Еще летом 2018-го Путин прямо предупредил всех, что украинская военная авантюра в Донбассе «будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом». Предупреждение российской стороны 5 сентября 2021 года ясно дало понять, что свою точку зрения на ситуацию в Донбассе Путин не поменял. Так что начать-то крупное наступление ВСУ в Донбассе могут, а вот останется ли после этого существовать современная Украина — вопрос открытый.

Вернемся к заявлению Путина о необходимости восстановления отношений с Украиной. Повторимся: оно прозвучало неожиданно. Но, как всегда, в его основе лежал трезвый замысел, а само президентское послание имело вполне конкретных адресатов. Хоть шансов на это и мало, но хочется надеяться, что нашего президента на Украине услышат. Так было бы лучше не только для РФ, но и для нее самой.