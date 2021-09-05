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В США назвали причину быстрой победы «Талибана» в Афганистане
Армия
В США назвали причину быстрой победы «Талибана» в Афганистане
Global Look Press  /  Str

Вашингтон, 5 сентября. Власть в Афганистане перешла к «Талибану»1 (запрещенная РФ террористическая организация), потому что афганцы не верили в свое правительство, считает американский генерал Марк Милли.

Своими соображениями по поводу быстрой победы талибов председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли поделился в интервью для телеканала Fox News. В беседе с журналистами Милли снял всю ответственность за падение Кабула с американских военных и обвинил в происходящем население республики, которое якобы недостаточно доверяло властям. Другая причина поражения — коррупция.

«Одна из главных причин произошедшего в Афганистане — это, безусловно, коррупция в правительстве. Жители страны не верили властям. Вы видели, что произошло, руководство буквально посыпалось», — заявил собеседник Fox News.

Милли подчеркнул, что афганская армия была создана по подобию вооруженных сил стран НАТО, и американцы надеялись на то, что они в одиночку способны дать отпор террористам. Однако сопротивление продержалось всего 11 дней, уже 15 августа талибы взяли без боя Кабул и заняли президентский дворец, чем вынудили президента Ашрафа Гани добровольно сложить с себя полномочия и бежать в ОАЭ.

Следует отметить, что быстрое наступление боевики развили после того, как большая часть американских войск покинула республику. Поскольку армия США оставила большое число военной техники и оружия, талибы попутно увеличили свой арсенал и заполучили десяток вертолетов, которые забрали с заброшенных американских баз. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, после чего Пентагон заявил, что американскому военному присутствию в Афганистане положен конец.

Ранее СМИ стало известно, что талибы согласны возобновить деятельность американского дипломатического представительства в Кабуле. Об этом заявил представитель «Талибана» Мохаммад Акбар Ага.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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