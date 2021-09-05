ВМС США изобрели электронное устройство, которое заставляет людей молчать

Вашингтон, 5 сентября. Специалисты ВМС США создали электронный прибор индивидуального действия, делающий невозможным голосовое общение, сообщают авторы издания Popular Mechanics (PM).

Устройство носит аббревиатуру AHAD, его принцип действия основан на сочетании «акустического отклика и нарушения», пишут авторы PM. Разработка велась персоналом научно-исследовательского центра ВМС в Индиане с привлечением инженеров Crane Division и Naval Surface Warfare.

«Речь цели направляется обратно к ней дважды, один раз сразу и один раз после небольшой задержки. Эта задержка создает отложенную слуховую обратную связь, которая изменяет нормальное восприятие говорящим собственного голоса», — сообщается в статье.

В результате воздействия AHAD человек дезориентируется и вынуждается умолкнуть, в противном случае он выглядит сумасшедшим для собственных боевых товарищей, отмечают авторы публикации.

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