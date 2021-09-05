Один человек погиб погиб при столкновении легковушки и внедорожника под Астраханью

Астрахань, 5 сентября. В Наримановском районе Астраханской области произошло столкновение двух иномарок. Погиб один человек, сообщили в пресс-службы местного УМВД.

Согласно данным правоохранителей, Mitsubishi Colt и Toyota Land Cruiser Prada столкнулись при повороте в село Николаевка на трассе Астрахань — Махачкала. Из-за мощного удара легковушка перевернулась, «встала» на бампер и вертикально зависла между отбойником и столбом. Ее 36-летний водитель скончался от полученных травм.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и правоохранительных органов. По факту смертельной аварии будет проведена проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.

Полиция Иркутской области разыскивает виновника смертельного ДТП под Балаганском. Он сбил юношу и скрылся с места аварии.