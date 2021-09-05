Курсанты НВВКУ дали клятву верности Отечеству на церемонии военной присяги

Новосибирск, 5 сентября. Свыше 200 курсантов Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) дали клятву верности своему Отечеству перед Знаменем училища на церемонии военной присяги.

Торжественное принятие присяги первокурсниками состоялось в воскресенье, 5 марта. Торжественная церемония традиционно прошла на плацу училища. После церемонии начальник разведки — заместитель начальника Главного штаба Сухопутных войск по разведке генерал-майор Алексей Белоусов поздравил курсантов. Церемонию также посетил губернатор Новосибирской области Андрей Травников и представители городской власти города Новосибирска. В торжественной речи глава региона пожелал первокурсникам успехов в учебе, передали в пресс-службе ЦВО.

Новосибирское высшее военного командное училище является ведущим военным вузом страны и готовит будущих командиров разведывательных и мотострелковых подразделений для всех видов войск и других силовых ведомств. Условия для поступления сюда довольно строгие: ежегодно комиссия училища вынуждена рассматривать свыше 1000 заявок от соискателей из 35 вузов Минобороны РФ, средний конкурс составляет четыре человека на одно место. После тестирования и сдачи норм ГТО отсеивается 800 человек.

В этом году курсанты сразу из 35 стран подавали заявки на обучение в еще один российский военный вуз — Академию Генштаба ВС РФ. О высокой востребованности диплома академии замглавы Минобороны РФ Валерий Герасимов рассказал в ходе визита, приуроченного ко Дню знаний.