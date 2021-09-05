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Канатоходец из Дагестана сохраняет традиции древнего искусства
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Чтобы оказаться на высоте птичьего полета, не обязательно пользоваться услугами авиакомпаний. Дагестанскому канатоходцу для этого хватает одного тонкого троса.

Камиль Мамаев занимается хождением по канату с шести лет и изрядно преуспел на этом поприще. Мужчина уже преодолел каньон Цолотль на высоте 150 метров. В планах у него пройти над Сулакским каньоном, а также натянуть стропы между высотками Махачкалы.

Для улучшения результатов Камиль старается держать себя в хорошей физической форме. В одном из интервью он признался, что каждый день делает 70 подтягиваний.

Мамаев также самостоятельно осваивает новый спорт — skyline. Это вид эквилибристики, в котором используется нейлоновые или полиэстеровые стропы.

«Планы на будущее, если честно, у меня космические! Я в этом году хотел полтора километра пройти, это рекорд России. Если пройду, новым рекордсменом буду», — мечтает канатоходец.

Мужчина не только ставит собственные рекорды, но и пытается сохранить традиции канатоходства. Камиль Мамаев популяризирует свое необычное хобби и организует целые парки для туристов. Благодаря этому в Каспийске и Махачкале экстремалы могут прикоснуться к древнему искусству.

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