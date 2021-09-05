Канатоходец из Дагестана сохраняет традиции древнего искусства

Чтобы оказаться на высоте птичьего полета, не обязательно пользоваться услугами авиакомпаний. Дагестанскому канатоходцу для этого хватает одного тонкого троса.

Камиль Мамаев занимается хождением по канату с шести лет и изрядно преуспел на этом поприще. Мужчина уже преодолел каньон Цолотль на высоте 150 метров. В планах у него пройти над Сулакским каньоном, а также натянуть стропы между высотками Махачкалы.

Для улучшения результатов Камиль старается держать себя в хорошей физической форме. В одном из интервью он признался, что каждый день делает 70 подтягиваний.

Мамаев также самостоятельно осваивает новый спорт — skyline. Это вид эквилибристики, в котором используется нейлоновые или полиэстеровые стропы.

«Планы на будущее, если честно, у меня космические! Я в этом году хотел полтора километра пройти, это рекорд России. Если пройду, новым рекордсменом буду», — мечтает канатоходец.

Мужчина не только ставит собственные рекорды, но и пытается сохранить традиции канатоходства. Камиль Мамаев популяризирует свое необычное хобби и организует целые парки для туристов. Благодаря этому в Каспийске и Махачкале экстремалы могут прикоснуться к древнему искусству.