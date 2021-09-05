Бойцы Ленинградского объединения ВВС и ПВО провели развертывание полевых узлов связи

Санкт-Петербург, 5 сентября. Связисты Ленинградского объединения ВВС и ПВО приняли участие в тренировке по информационному обмену. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Согласно озвученной информации, военнослужащие ЗВО должны были скрытно провести развертывание более 20 подвижных полевых узлов связи, которые устанавливались на базе автомобильных шасси.

Сначала связисты сделали все необходимое для маскировки полевых объектов, затем обеспечили их охрану и оборону, отработав таким образом комплекс нормативов по развертыванию точек связи. После бойцам потребовалось установить непрерывный контакт со стационарными узлами связи во всех диапазонах частот. Для выполнения практических задач были предоставлены подвижные радиорелейные станции Р-409, Р-419Л1, радиостанции Р-140, телефонные коммутаторы П-206П «Протей».

Ранее сообщалось, что военнослужащие ЗВО в составе мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений приняли участие в масштабных батальонных учениях.