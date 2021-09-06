«JourФак Манукяна». Сказ о том, как Зеленский у Байдена доллары клянчил

На минувшей неделе внимание мировых СМИ было приковано ко встрече Владимира Зеленского и Джо Байдена. Украинский лидер вел долгую подготовку к этой поездке в Вашингтон. Шутка ли, к хозяину на аудиенцию впервые допустили.

Украинская сторона привезла в США план трансформации Украины. А сам Зеленский еще до поездки обещал продавливать тему членства в НАТО и пытаться помешать запуску «Северного потока — 2». В итоге в овальном кабинете перед нами снова предстал бывший комик, который вечно шмыгает носом, как недавно хлестко подметил композитор Максим Фадеев. Ну а я для себя отметил его фирменные смешные ужимки.

Представители СМИ в США недоумевали, почему украинская сторона пошла запрашивать миллиарды у «бедных» представителей экспертного сообщества и чиновников, как бы намекая, что для этого существуют встречи с представителями крупного бизнеса. Однако золотой дождь из долларов над Зеленским не пролился, а членство в НАТО Байден на блюдечке не преподнес. Конечно, миллионы на поддержку штанов украинских войск Украине дали, но это все, чего добился Зеленский в США.

Однако, куда большее внимание привлекла к себе книга, которую Зеленскому преподнесли конгрессмены. Она была на украинском языке, и в ней, судя по обложке, описывается, как лечить травмы мозга. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила эту скрытую издевку и напомнила, что книга — лучший подарок. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко посчитал этот подарок «промыслом божьим», ведь, возможно, травма мозга там действительно присутствует.

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко назвал встречу Зеленского с Байденом «скорее поражением». Еще бы, ведь членство в НАТО не достигнуто и «Северный поток — 2» не остановлен.

Но финал этой истории был написан вовсе не в США. Посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен напомнила, что для вступления Украины в НАТО есть два препятствия. Война и не урегулированный статус Донбасса, а также Крым в составе России. Но вот в чем штука: тема принадлежности полуострова давно закрыта. Он на веки вечные в России прописался, и если из-за этого Украина никогда не попадет в НАТО — так тому и быть.