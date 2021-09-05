В NI назвали советский истребитель, отличившийся в годы войны во Вьетнаме

Вашингтон, 5 сентября. В годы Вьетнамской войны советский истребитель МиГ-17 стал настоящей проблемой для американских асов. Старый самолет успешней справлялся с боевыми задачами, чем новинки ВВС США.

Обозреватель американского издания The National Interest Калеб Ларсон посвятил статью советскому истребителю МиГ-17. В годы Вьетнамской войны самолет участвовал в боевых действиях на стороне ВВС Северного Вьетнама и доставил немало головной боли американским войскам, хотя и был гораздо старше Republic F-105 Thunderchief и F-4 Phantom, на которых летали асы из ВВС США. «ПолитРоссия» приводит статью Ларсона в пересказе.

«МиГ-17 удивляли своим проворством. Им удалось сбить немало американских истребителей, несмотря на то, что советские самолеты были гораздо старше и развивали меньшую скорость», — указал обозреватель.

Устав нести потери во Вьетнаме по вине советских истребителей, американские военные в тайне приобрели несколько экземпляров у Израиля, чтобы изучить их и понять, какая тактика против них лучше. Однако каждый участвовавший в эксперименте американский летчик раз за разом проигрывал коллеге на советском самолете. Продвинутые американские образцы все равно не могли сравниться со старым МиГ-17.

Именно за счет своих выдающихся характеристик советский истребитель долгое время стоял на вооружении у Польши, Афганистана, ГДР и Китая. Резюмируя, американский эксперт отметил, что возможности МиГ-17 и сейчас продолжают удивлять.