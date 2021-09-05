Возраст не помеха для любви: психолог Миллер поддержала браки после 50 лет

Совсем недавно все медиапространство только и обсуждало свадьбу 57-летней певицы Азизы. Однако не все звезды отечественного шоу-бизнеса положительно смотрят на заключение столь поздних браков. Так, в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» певица Ирина Салтыкова назвала замужество после 50 лет глупым поступком.

По мнению психолога Александры Миллер, возраст не помеха для любви. Свою точку зрения специалист высказала в разговоре с ФАН.

«Необходимо избавляться от стереотипов, навязанных обществом, и жить так, как хочется. Социальные рамки слишком сильно давят на людей. Порой, боясь чьего-то осуждения, можно остаться несчастным на всю жизнь», — считает Миллер.

instagram.com / @aleksandra_miller_psychologist

Также психолог уверена, что возраст у человека только в голове. Об этом свидетельствует и история из жизни собеседницы ФАН.

«Моя бабушка была кокеткой до 89 лет. Она постоянно меняла наряды и посещала салоны красоты. Я считаю, что это хороший пример, однако для людей советской закалки скорее исключение, чем правило», — отмечает Миллер. ;

Психолог рассказывает, что в Европе многие в возрасте от 30 до 40 лет только получают образование, а после этого уже задумываются о браке.

«Это не хорошо и не плохо, это менталитет и культура, но лучше, чтобы она не влияла на решение человека. Нужно жить сердцем, слушать свою интуицию и больше позволять себе радоваться жизни», — заключила Александра Миллер.

Ранее актриса Марина Федункив объединила празднование 50-летнего юбилея и создание новой семьи. В конце июля звезда «Реальных пацанов» удивила поклонников, тайно расписавшись с состоятельным итальянцем Стефано Маджи, который значительно младше нее.