Екатерина Волкова показала поклонникам свой гардероб

Москва, 5 сентября. Звезда комедийного сериала «Воронины» Екатерина Волкова похвасталась в Instagram своим огромным гардеробом. Она составила лучшие осенние образы.

Ситком про обычную семью Ворониных принес актрисе не только популярность, но и деньги. Волкова не жалеет средств на себя любимую и покупает брендовые вещи. Она показала сумки от модных домов Dior, Chanel и YSL, каждая из которых стоит не менее двух тысяч долларов.

«Вчера был разбор гардероба со стилистом, но на роль стилиста претендовали еще Лиза и подруга. Вот что из этого получилось, когда по призванию стилисты все», — подписала ролик звезда кино.

Поклонникам понравились образы Волковой, в особенности они оценили джинсовый лук с белой водолазкой и объемным голубым кардиганом.

«Видео просто супер! Я вчера в истории смотрела и для себя кое-что на ус намотала. Тема прямо для нас, девочек»; «Заскриншотила самые интересные, взяла на заметку, спасибо», — отреагировали пользовтельницы.

Ранее Екатерина Волкова неожиданно призналась, что пережила домогательства со стороны мужчин. По ее словам, все недвусмысленные намеки и предложения она старалась переводить в шутку, а потом больше не работала с этими людьми.